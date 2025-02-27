Была проведена встреча с ритуальными агентствами.

Прокурор Владимира провел встречу с руководителями ритуальных компаний города на фоне жалоб на нарушения при погребении на кладбище «Улыбышево». В социальных сетях появились сообщения о сложностях в оформлении документов на захоронение и ограничениях режима работы кладбища.Руководители компаний сообщили прокурору о фактах недобросовестной конкуренции, связанных с новым Положением о погребении. По итогам встречи прокуратура начала проверку в МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» и намерена оценить соответствие местного законодательства федеральным нормам.