Подрядчика для выполнения работ выберут 10 марта.

Власти Суздаля Владимирской области объявили о планах по реконструкции спуска с Кремлевской улицы к Каменке и музею деревянного зодчества. На обновление мостовой из городского бюджета выделено 7,8 миллиона рублей. Подрядчика для выполнения работ выберут 10 марта, а сами работы должны быть завершены до 30 сентября.Работы начнутся с археологических раскопок, после чего подрядчик разберет старую мостовую, отбракует поврежденные булыжники и обновит основание. Кроме того, в проекте предусмотрено удлинение мостовой, укладка гранитной брусчатки и установка скамеек. Материалы для ремонта будут поставлены из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.Напомним, ранее мы писали, что