Во Владимире на теплосетях произошла авария. Несколько улиц остались без тепла и горячей воды. Трубопровод повредился в районе дома №28А на проспекте Строителей. О происшествии в «Т Плюс»

Во Владимире на теплосетях произошла авария. Несколько улиц остались без тепла и горячей воды. Трубопровод повредился в районе дома №28А на проспекте Строителей. О происшествии в «Т Плюс» сообщили 27 февраля рано утром. На месте работают специалисты. Планируется, что они завершат ремонт сегодня до десяти часов вечера. До этого времени у жителей Октябрьского района отключат