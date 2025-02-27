«Название изначально не прижилось»: остановку общественного транспорта«Черемушки» хотят переименовать в «Электросети». Этот вопрос обсудили на очередном заседании топонимической

«Название изначально не прижилось»: остановку общественного транспорта«Черемушки» хотят переименовать в «Электросети». Этот вопрос обсудили на очередном заседании топонимической комиссии, сообщает пресс-служба мэрии Владимира. Инициативу переименовать остановку «Черемушки» все участники встречи поддержали единогласно. Они сочли название неудачным, этот факт подтвердил опрос владимирцев на проспекте Строителей. Большинство опрошенных не смогли ответить, как называется эта остановка. Люди чаще