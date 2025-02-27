С 1 января этого года многодетным семьям компенсируют 50% стоимости обучения одного ребенка в ВУЗе или колледже. Об этом сообщили в правительстве области. Для компенсации есть ряд условий.

С 1 января этого года многодетным семьям компенсируют 50% стоимости обучения одного ребенка в ВУЗе или колледже. Об этом сообщили в правительстве области. Для компенсации есть ряд условий. Во-первых, если в семье учатся несколько детей, то половину стоимости возместят только за одного. Во-вторых, студент должен обучаться очно в образовательной организации, которая располагается во Владимирской области,