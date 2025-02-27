36-летний мужчина рассчитывал на сверходоходы от криптобиржи.

Мужчина из Владимира поверил аферистам и перевел им в общей сумме 13 млн 400 тысяч рублей. Это рекордная сумма, которую мошенники смогли выманить у одного человека в регионе. Местный житель рассчитывал на сверхдоходы в интернете. Как не купиться на удочку злоумышленников — в материале .Набрал кредитов36-летний мужчина обратился в правоохранительные органы 20 февраля. Он признался, что играл на криптобирже. Местный житель лишился личных накоплений и денег, взятых в кредит. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Оказалось, что аферисты «развели» местного жителя на крупную сумму под предлогом дополнительного заработка в онлайн-режиме. По всей видимости, возможная прибыль затмила мужчине разум. Он все-таки решился на авантюру, а в итоге остался без последних сбережений.Житель Владимира якобы играл на бирже с криптовалютой на протяжении месяца. Он понял, что попался на уловку мошенников, когда не смог вывести деньги. Полиция возбудила уголовное дело. Однако дистанционных аферистов не так просто разыскать.Навязывают услугиВсего за прошедшую неделю в регионе зарегистрировали 66 аналогичных преступлений. Потерпевшие лишились 28 млн рублей.«Киберпреступность начинает вытеснять общий уголовный состав, и это становится основным видом преступления сегодня для жителей города. Знаете, что людей мотивирует и подталкивает? В основном сейчас идут преступления, связанные с инвестициями. То есть, все пытаются заработать в интернете. Идут, берут громадные кредиты, хотя банки тоже определённый алгоритм свой выполняют», — прокомментировал проблему начальник городского управления МВД Илья Исаченко.В пресс-службе полиции рассказали, как распознать лжеброкеров. Во-первых, они звонят в любое время и откровенно навязывают свои услуги по телефону, обещая огромну прибыль.«Звонки поступают с мобильного или скрытого номера. У серьезной брокерской компании всегда есть единый телефонный номер — федеральный или местный», — отметили в ведомстве.Ни один брокер в реальности не может гарантировать прибыль, потому что инвестирование — это всегда риски, а мошенники обещают 10-20% за неделю или месяц. На сайте любой законной фирмы есть информация о собственнике, юридический адрес и контактные данные.Легальные брокеры готовы предоставить информацию о лицензии по первому запросу. Документы можно проверить на сайте Центрального банка РФ.Мошенники юлят и не могут предоставить данные. Они отказываются от личной встречи и не хотят подписывать официальные бумаги. Лжеброкер всегда предлагает открыть счет онлайн без проверки.Людей просят быть предельно внимательными: киберпреступления вытесняют остальные криминальные деяния, поэтому риск стать жертвой аферистов в интернете увеличивается с каждым днем.