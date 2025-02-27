Требует компенсации от управляющей компании за упавшую на голову глыбу льда. Раннее утро 24 декабря 2022 года для жителя Владимира Дмитрия Курыгина чуть не стало последним в его жизни. В тот

Требует компенсации от управляющей компании за упавшую на голову глыбу льда. Раннее утро 24 декабря 2022 года для жителя Владимира Дмитрия Курыгина чуть не стало последним в его жизни. В тот день мужчина отдыхал в одном из караоке-баров на Большой Московской. В какой-то момент Дмитрий решил выйти на перекур. И пока он стоял на улице,