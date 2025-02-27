Астролюбитель Александр Каширцев поделился впечатляющим видео с этого события.

Вечером 26 февраля жители Владимирской области могли наблюдать удивительное природное явление — северное сияние. Астролюбитель Александр Каширцев поделился впечатляющим с этого события.Явление стало возможным благодаря повышенной геомагнитной активности, уровень колебаний которой составил 4-5 баллов. На это , которые сохранятся в регионе до 2 марта. Так что есть вероятность увидеть сияние вновь.Напомним, ранее мы писали, что