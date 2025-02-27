В России переиздадут Список запрещенных к содержанию животных. Усовершенствованный акт вступит в законную силу с 1 сентября 2025 года. Под запрет попадут более 100 видов разных живых существ, от

В России переиздадут Список запрещенных к содержанию животных. Усовершенствованный акт вступит в законную силу с 1 сентября 2025 года. Под запрет попадут более 100 видов разных живых существ, от змей и ящериц до копытных и хищников, рассказали в пресс-службе Госохотинспекции области. В частности, запретят содержать все виды настоящих, ложных и щитковых кобр, питонов, длиннее 4