Производство работало в арендованном ангаре в Петушинском районе.

Во Владимирской области задержали четверых подозреваемых в производстве контрафактного шоколада и организации нелегальной миграции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Сотрудники УЭБиПК УМВД России по Владимирской области совместно с региональным УФСБ выявили криминальное производство в арендованном ангаре в Петушинском районе. Там находилась производственная линия по изготовлению шоколада для дальнейшей продажи под известными брендами. Продукцию сбывали в разных городах России через маркетплейсы, интернет‑сервисы объявлений и соцсети.«В результате обысков изъято порядка 10 тонн контрафактной продукции и сырья, около 500 тысяч этикеток с наименованиями известных брендов, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение. По предварительной оценке, причинённый ущерб составил не менее 10 млн рублей. Силовую поддержку при задержании оказывали представители Росгвардии», — рассказала Ирина Волк.Кроме того, на производстве выявили семерых иностранных граждан без разрешений на трудовую деятельность, шестеро из них уклонились от выезда после истечения срока пребывания. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях, иностранцы помещены в ЦВСИГ УМВД России по Владимирской области до исполнения решения о выдворении.Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 180 и 322.1 УК РФ. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ещё двоим — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.