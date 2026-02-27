В производстве следователей находилось почти 1,5 тысячи уголовных дел.

Следственное управление СК России по Владимирской области подвело итоги работы за 2025 год. В производстве следователей находилось почти 1,5 тысячи уголовных дел, из них окончено более 800. Всего расследовано свыше тысячи преступлений, в том числе 547 — тяжких и особо тяжких.Как рассказали в СУ СК РФ по региону, особое внимание уделялось возмещению ущерба: на досудебной стадии возвращено почти 1 млрд рублей (88 % от причинённого ущерба).Также возбуждено 81 уголовное дело коррупционной направленности, 62 из которых уже направлены в суд.