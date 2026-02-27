На протяжении почти 30 лет Наталья Климова и ее супруг, актер Владимир Заманский, были прихожанами Свято-Воскресенского женского монастыря в Муроме.

Ее все знали в лицо — образ Снежной королевы, созданный ей в прекрасной экранной сказке, был эталонным, он не мог забыться. А вот имя Натальи Климовой помнили далеко не все. 25 февраля перестало биться сердце этой яркой актрисы с безупречной внешностью, которая представала перед зрителями в образах сказочных красавиц — помимо Снежной Королевы, она сыграла Хозяйку Медной горы, Весну в «Снегурочке» и множество других ярких ролей.Наталья Климова не дожила до своего 88-летия всего два дня. Похороны актрисы пришлись на день ее рождения, 27 февраля. Место последнего пристанища актрисы — любимый монастырь в Муроме, где она на протяжении почти 30 последних лет была почетной прихожанкой. Подробности — в материале vlad.aif.ru.Война не на экранеЕё супруг Владимир Заманский — народный артист СССР, в его фильмографии почти семь десятков работ, среди которых «Два капитана», «Цыган», «Бег»...Сам он особо отмечал фильм «Проверка на дорогах» — как говорил актер, в нем ему удалось высказать свою сокровенную мысль — в этом фильме он сыграл глубокое покаяние и искупление.Ему нередко предлагали роли в военных фильмах — эта тема для него была близка: приписав себе три года, он ушел на фронт — совсем еще мальчишка, он хотел отомстить за гибель матери, которую убило авиабомбой в 41-м. Отца он потерял еще до войны, и после смерти матери 15-летний Владимир остался совсем один. Он стал жить у тети. Вместе с ней и был эвакуирован в Узбекистан, но отсиживаться в тылу подросток не хотел, и вскоре попал на фронт. Ранения, подбитые танки, горящая самоходка, спасание товарищей, героические поступки, медали — все это было в жизни Владимира Заманского не только на экране.После Победы 19-летнему юноше, в общем-то, идти было некуда, и он продолжил службу в армии. Наверное, так и пошел бы по военной линии, если бы не одно неприятное обстоятельство — вместе с товарищами они избили командира. После этого был суд и приговор: девять лет лагерей. Будущий актер в числе осужденных строил МГУ и другие московские высотки. За сложность работ и за хорошее поведение срок сократили — провести в заключении пришлось с 1950-го по 1954 годы.Встреча с судьбойА после освобождения он сразу поступил в школу-студию МХАТ. Для этого, кстати, Заманский опять изменил свой возраст, только теперь в обратную сторону — помолодеть пришлось, чтобы поступить в школу-студию. Там-то и произошла судьбоносная встреча с Натальей Климовой.Родилась яркая красавица в 1938 году в Москве, поначалу об актерской карьере не думала — планировала стать строителем. Но, проучившись год в строительном вузе, поняла, что это ей вовсе не по душе. Забрала документы и пошла учиться на актрису.В ее биографии все-таки был еще один брак, на память о котором и осталась фамилия Климова (в девичества актриса была Малкиной), а вот в рассказах о личной жизни Владимира Заманского всегда фигурирует только одна строчка: с 1962 года женат на актрисе Натальи Климовой. И за этой строчкой скрывается целая жизнь, полная событий, переживаний, любви. Вместе они были больше 60 лет.Наталья была моложе на 12 лет. Но ее не смутила ни разница в возрасте, ни тот факт, что жених жил в складских помещениях театра — там они и стали жить вместе. Собственное жилье у них появилось лишь спустя много лет.Оба служили в «Современнике», оба были востребованы, строили успешную актерскую карьеру. Поэтому беременность была для них некстати. Учитывая, с какой легкостью в то время относились к прерыванию «положения», супруги решили: не время, дети будут попозже. Но не всегда такие вещи поддаются планированию. Детей у них больше не было.А вот карьера шла на взлет. Особенно у Владимира: множество предложений, яркие работы в театре и на экране. Его узнавали, любили. Наталья тоже была востребована, и хотя список ее работ скромнее, чем у мужа, зато все они очень яркие. Многим зрителям она запомнилась в роли Зои Монроз в киноленте «Гиперболоид инженера Гарина». Ее красота поражала, завораживала. А режиссеры ценили, что Наталья не рвалась к успеху любой ценой. Интересных предложений у нее было предостаточно.Переоценка ценностейУдар по привычной жизни прогремел неожиданно: когда актрисе было около 40, ей диагностировали туберкулез, причем редкий вид этого заболевания: туберкулез лимфатической системы. Она долго лежала в больницах, перенесла четыре тяжелых операции. Ей удалось справиться, но болезнь многое перевернула в жизни. Наталья приняла крещение, стала ходить в храм. Слава, красота, успех — все это стало казаться чем-то пустым и не нужным. Постепенно и муж стал проникаться верой Натальи. Вскоре принял крещение и Владимир. А в 1981 году они обвенчались.Через несколько лет, в 1998-м они приняли решение уехать подальше от суеты, славы и поклонников. Заманский и Климова променяли мегаполис на тихий уголок во Владимирской области. Продали свою квартиру в Москве и приобрели пристройку к старинному дому в Муроме — когда-то эта часть служила баней, теперь стала мирным уголком для семьи известных актеров.Они с легкостью расстались с прелестями популярности и поселились в провинции, по соседству со Свято-Воскресенским женским монастырем. Здесь, в домике, из окна которого было видно монастырь да воды Оки, они мирно и спокойно проводили свои дни. Садик, службы в монастыре, молитва — вот чем была наполнена жизнь двух актеров, фотографии которых когда-то украшали обложки журналов. Они мало с кем общались, избегали внимания прессы. Зато очень ценили, что они вместе, что есть друг у друга. Конечно, у обоих были проблемы со здоровьем — возраст берет свое, но взаимная поддержка помогала со всем справляться.Символы семейного счастьяФевраль 2026-го выдался богатым на события. 6 февраля Владимиру Петровичу исполнилось 100 лет. Оказалось, что он самый возрастной из ныне живущих актеров. Народный артист получил поздравление с вековым юбилеем от Владимира Путина.А 25 февраля случилась трагедия — не стало Натальи Ивановны. Она была на 12 лет моложе, и казалось, ей придется провожать мужа в последний путь. Но вышло все иначе. 100-летний Владимир Петрович остался один...Наталью Ивановну похоронят в день ее рождения, 27 февраля, на кладбище монастыря.Этот монастырь, что расположен в Июльском переулке на Фруктовой горе, всегда был местом притяжения тех, кто ищет тихого семейного счастья. Сюда приезжают паломники со всей страны. Говорят, Петр и Феврония всегда помогают в семейном устройстве.Обитель, у которой даже адрес веет чем-то провинциально-уютным, окутана легендами. Считается, что расположен монастырь на месте загородного дворца Петра и Февронии Муромских. Об истории монастыря существуют разные версии. В житии Петра и Февронии упоминается, что они удалились в загородный монастырь, так вот краеведы не исключают, что имелась в виду именно эта обитель. Есть версии, что здесь Петр обрел и легендарный Агриков меч. Вообще, есть мнение, что монастырь на этом месте существовал с XII века. Что касается письменных источников, впервые Свято-Воскресенский женский монастырь появляется в 1566 г. в «Писцовой книге Мурома».Именно здесь, на кладбище старинного монастыря, неповторимая красавица советского кинематографа Наталья Ивановна Климова обретет последнее пристанище. Снежная королева, Медной горы хозяйка, супруга народного артиста Владимира Заманского, верная прихожанка монастыря...