В Муроме простились с актрисой Натальей Климовой, которой 27 февраля исполнилось бы 88 лет.

Земной путь актрисы Натальи Климовой завершился. 27 февраля, прямо в день ее рождения, ее похоронили в Муроме. Местом упокоения исполнительницы роли неповторимой Снежной королевы стало кладбище при монастыре, прихожанкой которого она была на протяжении последних трех десятилетий. Корреспондент vlad.aif.ru тоже приехал проводить Наталью Ивановну в последний путь.На границе зимы и весныПохороны проходили в отдаленной части старого Мурома, на берегу Оки, где расположился древний Свято-Воскресенский монастырь. оставивших в истории отечественного кинематографа яркий след. Но оба решили спрятаться от своей популярности в тихом провинциальном Муроме. Здесь, на берегу Оки, они прожили почти 30 лет. 25 февраля смерть разлучила супругов, которые прошли рука об руку больше шести десятилетий.В монастыре, еще по-зимнему окутанном снегом, сейчас тихо. Все замерло в ожидании весны.Наталья Климова ушла в последние дни февраля, на самой границе с весной. Невольно возникают ассоциации — именно зима и весна дали актрисе яркие экранные образы. В фильме-сказке «Снежная королева» Наталья Климова предстала в роли холодной красавицы, а в фильме «Снегурочка» сыграла нежную Весну.«Как-то устала, что ли...»В день прощания в монастыре собрались те, кто знал Наталью Климову не только по фильмам, — сестры монастыря, прихожане, друзья семьи. Наталья Ивановна была воцерковленным человеком. Отпевание проходило по всем правилам. Совершил его епископ Муромский и Вязниковский Нил.Супруг Владимир Заманский, сидя в инвалидном кресле, всё время был рядом с гробом. Только когда люди стали подходить прощаться, кресло отвезли чуть в сторону. Владимиру Петровичу помогли встать, чтобы попрощаться с Натусей, — так он нежно называл супругу. Крохотными шагами он подошел к гробу и отпустил любимую в иной мир.«Человек засыпает и рождается в новую жизнь — так говорят святые. И мы с вами, православные верующие, должны радоваться, что человек снова обретает жизнь, только такую жизнь, где нет ни болезней, ни воздыхания, никаких скорбей, а только одна радость, — сказал епископ Нил. — Мы надеемся, что Господь упокоит рабу Божию Наталью, будем молиться, чтобы Господь даровал ей там быть с Богом и радоваться со всеми святыми. Будем молиться, чтобы Господь даровал силы Владимиру Петровичу, чтобы потрудиться здесь, молиться. Ему исполнилось100 лет, но это еще мало, поэтому человек должен жить здесь и заботиться о своей бессмертной душе».Марина Виноградская, которая на протяжении девяти лет помогала семье в быту, рассказала, что Наталья Ивановна была очень здоровым и крепким человеком. У нее не болела голова, не было высокого давления, она не обращалась к врачам. И практически до последнего она была бодра и деятельна. Только за пару дней до своего ухода стала плохо есть, а потом даже перестала пить воду.«И вот она сделала последний вдох, и у нее остановилось сердце, — говорит Марина Виноградская. — Она и не болела у нас. А просто... как-то устала, что ли...»«Натусенька, Натусенька...»Марина вспоминает Наталью Ивановну как очень разностороннего и талантливого человека. Артистка и на клиросе пела, и рефераты по очень сложной части Апокалипсиса готовила, и Владимиру Петровичу в записи рассказов помогала...«Проект их дома она ведь сделала сама — она когда-то училась в строительном институте, и вот сама всё делала, вплоть до канализации, водопровода. У них был очень маленький участочек, поэтому дом был вытянут в высоту. Очень красивые виды открывались с третьего этажа — было видно Оку. Владимир Петрович поначалу не приезжал, а она сама активно помогала на стройке, кирпичи таскала, — вспоминает Марина. — Потом приехал Владимир Петрович, ему всё понравилось, и они остались в Муроме. Всегда радовались, что живут здесь — говорили, что город очень красивый. Если бы они остались в Москве, вряд ли бы он дожил до таких лет. И, конечно, в этом большая заслуга Натальи Ивановны — как она за ним ухаживала, как следила... И за здоровьем, и за питанием. Поначалу, когда я пришла, даже не могла понять, как это ничего не жарить, готовить суп без зажарки. А потом привыкла и дома стала готовить такие блюда».На протяжении девяти лет Марина видела трогательные и нежные отношения супругов.«У них такая любовь была необыкновенная, — делится Марина. — В последние дни он уже понимал, что она готовится в мир иной. Садился рядом, брал её за ручку, гладил и всё повторял: «Натусенька, Натусенька».Договорить Марина не смогла — слишком сложно даже православным людям сразу принять уход человека...Тихая молитвенная жизнь«Они перебрались в Муром по благословению отца Геннадия, их духовника. Сначала приехала Наталья Ивановна, потом Владимир Петрович. Здесь проходила их тихая молитвенная жизнь, — рассказывает друг семьи Сергей Фомин. — Может быть, кому-то непонятно, особенно людям, которые привыкли к славе, но им здесь было хорошо. Они нашли уединение, покой, душевную крепость».Актеры-прихожане по мере возможности помогали муромским храмам. К примеру, главный крест над мужским Благовещенским монастырем горит золотом во многом благодаря их помощи. Деньги никак не полуалось собрать — крест большой, чтобы покрыть его сусальным золотом, нужны серьезные средства. Без помощи было не справиться. Теперь он сияет, храня добрую память о помощниках...Ну а уж помощь Свято-Воскресенскому монастырю подсчетам не поддается!«Они здесь совершали молитву, поэтому их вклад неизмерим денежным эквивалентом, здесь вложено очень много души, — делится Сергей Фомин. — Они очень ценили умиротворение, которое царит в этом монастыре. Потому и стали его прихожанами. Монастырь с Божьей помощью размеренно живет, здесь нет суеты».В этом месте, где нет суеты, и упокоилась Наталья Ивановна.«Всех призываем, чтобы помолились о спасении ее души. А Муром всегда будет помнить Наталью Ивановну. Этого замечательного человека, великолепную женщину. Как она оберегала Владимира Петровича, это невозможно передать. В двух словах не скажешь. Это просто невероятный сюжет жизни», — говорит Сергей Фомин.Современное напоминание о Петре и ФевронииСейчас все переживания друзей и близких — о Владимире Петровиче.«На первом плане забота о нем, чтобы он не почувствовал одиночество, чтобы не пал духом, — говорит Сергей. — Думаю, город будет помогать — мы живем дружной семьей, будем стараться. Такие люди нужны России».Все, кто знал эту пару, говорят о необыкновенной нежности и любви супругов.«Их взаимоотношения, наверное, трудно понять современным людям, которых закрутила суета. У них было такое благолепие, такая забота друг о друге. Любовь ведь не в словах, она в движениях, в жестах. Не нужно было лишних слов. Получилось, что они как нитка с иголкой, — вздыхает Сергей. — Я думаю, что их образ — это современное напоминание о Петре и Февронии».