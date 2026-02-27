18 марта 2026 года в Ашхабаде пройдёт Международный форум по привлечению инвестиций в частный сектор Инвестиции в будущее Туркменистана (IFT 2026).

8 марта 2026 года в Ашхабаде пройдёт Международный форум по привлечению инвестиций в частный сектор Инвестиции в будущее Туркменистана (IFT 2026). Форум направлен на развитие предпринимательства и расширение международного сотрудничества, сообщает информагентство Туркменистан: Золотой век.Мероприятие состоится в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана. Организаторами выступают Торгово-промышленная палата, Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана и TMT Consulting Group. Регистрация участников уже открыта.Программа форума охватит ключевые направления диверсификации экономики: промышленное производство и переработку, сельское хозяйство и животноводство, транспортно-логистическую инфраструктуру, цифровые технологии и привлечение прямых иностранных инвестиций.IFT 2025 собрал более 500 участников из 25 стран, задействовал сотни компаний, подписал 21 меморандум о сотрудничестве и провёл 187 деловых встреч в формате B2B и B2G.