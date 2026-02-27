Вечером 26 февраля на федеральной автотрассе М-7 «Волга» в Вязниковском районе случилось массовое ДТП с участием семи грузовиков.

Вечером 26 февраля на федеральной автотрассе М-7 «Волга» в Вязниковском районе случилось массовое ДТП с участием семи грузовиков.Авария произошла примерно в 19:00 возле пересечения с рекой Тарой. Движение на участке дороги остановилось. Образовалась огромная пробка, в которой застрял автобус с детьми, следовавший из Нижнего Новгорода во Владимир.Депутат Госдумы РФ Игорь Игошин и его помощники связались с сопровождающей. Руководитель группы школьников сообщила, что в автобусе находятся 40 ребят. Хотя транспорт стоит уже несколько часов, дети не унывают и подбадривают друг друга.«Несмотря на поздний час, связался с главой округа Игорем Зининым, направили к автобусу спецслужбы, чтобы выяснить какая нужна помощь», — рассказал на своей в соцсети парламентарий.Вскоре начальник Госавтоинспекции Вязниковского района доложил, что стоявшие в пробке машины начали движение. Ещё примерно через полчаса автобус с детьми продолжил путь во Владимир.