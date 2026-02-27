Языковые модели, повсеместно внедряемые во все сферы экономической жизни, тем не менее не смогут заменить живых финансовых аналитиков, но зато станут незаменимым инструментом для повышения их экспертизы, считают в брокерском подразделении Freedom Holding Сorp. предпринимателя Тимура Турлова.

Языковые модели, повсеместно внедряемые во все сферы экономической жизни, тем не менее не смогут заменить живых финансовых аналитиков, но зато станут незаменимым инструментом для повышения их экспертизы, считают в брокерском подразделении Freedom Holding Сorp. предпринимателя Тимура Турлова.Финансовые аналитики готовят отчеты ипрогнозы по публичным эмитентам и целым секторам для клиентов Freedom Broker, атакже выступают в СМИ как представители компании, озвучивая свои прогнозы подинамике ключевых финансовых активов и экономических показателей. Их рольмногогранна и поэтому незаменима сервисами искусственного интеллекта, увереныэксперты.«ChatGPT может сформировать отличнуювыжимку из отчетов, но когда они полностью сформированы искусственныминтеллектом, у клиента это вызывает только отторжение», – отмечает ТимурТурлов. Подобные сервисы не обладают экспертизой и пониманием того, что в итогенужно клиенту. К тому же выступая в сми, живые эксперты становятсяамбассадорами бренда, повышая его узнаваемость в среде целевой аудитории.Поэтому ChatGPT и подобные инструменты могут выступать лишь помощниками врешении узких задач, а также инструментом для обучения младших экспертов, нополноценно заменить целые аналитические команды они не в состоянии, увереныпредставители Freedom Holding.Человеческий капитал важнееискусственного интеллектаСам Freedom HoldingСorp., несмотря на масштабную цифровизацию своих сервисов в том числе спомощью ИИ, активно вкладывается в поиск молодых талантов, готовых стать частьюкоманды холдинга. Так, осенью 2024 года был запущен уникальный проект по поискумолодых перспективных сотрудников. Более 1300 студентов в течение двух месяцевборолись за возможность стать частью команды аналитиков. Из них только 14человек в итоге присоединились к команде Freedom Finance после прохожденияобучающих семинаров, тестирования и экзаменов.Кроме этого, холдинг вкладывает сотнимиллионов долларов в развитие инфраструктуры для цифровизации своего бизнеса иказахстанской экономики в целом. Компания строит несколько крупных центровобработки данных (ЦОД) – в частности, дата-центр в свободной экономической зоне«Алатау» и проект Akashi. В конце прошлого года Freedom подписал соглашение самериканской корпорацией NVIDIA и Министерством искусственного интеллекта, врамках которого будет построен ИИ-центр стоимостью $2 млрд и мощностью 100 МВт.Однако одних лишь инвестиций в«железо» недостаточно для перехода экономики на новые рельсы – нужныквалифицированные кадры, способные работать с новыми мощностями, увеличивая темсамым общую производительность труда. Для этого необходим принципиально новыйподход к образованию. Неслучайно Freedom профинансировал закупку лицензий дляработы с сервисом ChatGPT Edu 165 тысячам педагогов в Казахстане. Такжекомпания Турлова построила новый корпус SDU University площадью 5600 кв.м., вкотором расположился центр исследований в области ИИ и передовых IT-технологий.Смена парадигмыТренд на интеграцию ИИ во все сферычеловеческой жизни активно развивается уже несколько лет, и по прогнозамэкспертов он затронет сотни миллионов рабочих мест по всему миру. Согласнорезонансному прогнозу инвестбанка Goldman Sachs,который был озвучен в 2023 году, внедрение генеративного ИИ способно повыситьмировую экономику на 7%, но при этом напрямую будет затронуто 300 млн рабочихмест. В тому же году Всемирный экономический форум дал прогноз, согласно которому вближайшие 5 лет исчезнет 83 млн рабочих мест, но при этом появится 69 млнновых.В свою очередь, в своем отчете за 2024 год американский банк Citigroup отметил, что порядка 54% рабочихмест в банковской сфере может быть автоматизировано за счет внедренияискусственного интеллекта.Тем не менее внедрение ИИ принесетбизнесу и его клиентам гораздо больше денег, чем заберут затраты на егоразработку, уверен основатель и глава Freedom Finance. «Неважно, сколько денегуйдет на создание первого стека – сотни или десятки миллионов долларов. Большаячасть стоимости будет заключаться во внедрении ИИ и его пользе дляпользователей», – заявил Турлов (цитата из изданияdigitalbusiness.kz). – Я уверен, что мыможем позволить себе и гораздо более высокую стоимость технологии в большинствеслучаев и все равно создать большую ценность».Внедрение ИИ уже позитивносказывается на бизнес-метриках Freedom Holding Сorp.В частности, Freedom Bank смог сократить время на анализ ипотечных заявок с 2дней до 8 минут, причем все это – и подача заявлений клиентами, и вынесениерезультата – происходит онлайн. Автоматизация оценки недвижимости позволилабанку обработать миллион ипотечных заявок за семь месяцев, в то время каканалогичный процесс «в оффлайне» занял бы десятилетия. По оценке ТимураТурлова, сейчас в активной фазе интеграции находится порядка 70 инициатив,связанных с искусственным интеллектом.