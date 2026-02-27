Языковые модели, повсеместно внедряемые во все сферы экономической жизни, тем не менее не смогут заменить живых финансовых аналитиков, но зато станут незаменимым инструментом для повышения их экспертизы, считают в брокерском подразделении Freedom Holding Сorp. предпринимателя Тимура Турлова.
Финансовые аналитики готовят отчеты и
прогнозы по публичным эмитентам и целым секторам для клиентов Freedom Broker, а
также выступают в СМИ как представители компании, озвучивая свои прогнозы по
динамике ключевых финансовых активов и экономических показателей. Их роль
многогранна и поэтому незаменима сервисами искусственного интеллекта, уверены
эксперты.
«ChatGPT может сформировать отличную
выжимку из отчетов, но когда они полностью сформированы искусственным
интеллектом, у клиента это вызывает только отторжение», – отмечает Тимур
Турлов. Подобные сервисы не обладают экспертизой и пониманием того, что в итоге
нужно клиенту. К тому же выступая в сми, живые эксперты становятся
амбассадорами бренда, повышая его узнаваемость в среде целевой аудитории.
Поэтому ChatGPT и подобные инструменты могут выступать лишь помощниками в
решении узких задач, а также инструментом для обучения младших экспертов, но
полноценно заменить целые аналитические команды они не в состоянии, уверены
представители Freedom Holding.
Человеческий капитал важнее
искусственного интеллекта
Сам Freedom Holding
Сorp., несмотря на масштабную цифровизацию своих сервисов в том числе с
помощью ИИ, активно вкладывается в поиск молодых талантов, готовых стать частью
команды холдинга. Так, осенью 2024 года был запущен уникальный проект по поиску
молодых перспективных сотрудников. Более 1300 студентов в течение двух месяцев
боролись за возможность стать частью команды аналитиков. Из них только 14
человек в итоге присоединились к команде Freedom Finance после прохождения
обучающих семинаров, тестирования и экзаменов.
Кроме этого, холдинг вкладывает сотни
миллионов долларов в развитие инфраструктуры для цифровизации своего бизнеса и
казахстанской экономики в целом. Компания строит несколько крупных центров
обработки данных (ЦОД) – в частности, дата-центр в свободной экономической зоне
«Алатау» и проект Akashi. В конце прошлого года Freedom подписал соглашение с
американской корпорацией NVIDIA и Министерством искусственного интеллекта, в
рамках которого будет построен ИИ-центр стоимостью $2 млрд и мощностью 100 МВт.
Однако одних лишь инвестиций в
«железо» недостаточно для перехода экономики на новые рельсы – нужны
квалифицированные кадры, способные работать с новыми мощностями, увеличивая тем
самым общую производительность труда. Для этого необходим принципиально новый
подход к образованию. Неслучайно Freedom профинансировал закупку лицензий для
работы с сервисом ChatGPT Edu 165 тысячам педагогов в Казахстане. Также
компания Турлова построила новый корпус SDU University площадью 5600 кв.м., в
котором расположился центр исследований в области ИИ и передовых IT-технологий.
Смена парадигмы
Тренд на интеграцию ИИ во все сферы
человеческой жизни активно развивается уже несколько лет, и по прогнозам
экспертов он затронет сотни миллионов рабочих мест по всему миру. Согласно
резонансному прогнозу инвестбанка Goldman Sachs,
который был озвучен в 2023 году, внедрение генеративного ИИ способно повысить
мировую экономику на 7%, но при этом напрямую будет затронуто 300 млн рабочих
мест. В тому же году Всемирный экономический форум дал прогноз, согласно которому в
ближайшие 5 лет исчезнет 83 млн рабочих мест, но при этом появится 69 млн
новых.В свою очередь, в своем отчете за 2024 год американский банк Citigroup отметил, что порядка 54% рабочих
мест в банковской сфере может быть автоматизировано за счет внедрения
искусственного интеллекта.
Тем не менее внедрение ИИ принесет
бизнесу и его клиентам гораздо больше денег, чем заберут затраты на его
разработку, уверен основатель и глава Freedom Finance. «Неважно, сколько денег
уйдет на создание первого стека – сотни или десятки миллионов долларов. Большая
часть стоимости будет заключаться во внедрении ИИ и его пользе для
пользователей», – заявил Турлов (цитата из издания
digitalbusiness.kz). – Я уверен, что мы
можем позволить себе и гораздо более высокую стоимость технологии в большинстве
случаев и все равно создать большую ценность».
Внедрение ИИ уже позитивно
сказывается на бизнес-метриках Freedom Holding Сorp.
В частности, Freedom Bank смог сократить время на анализ ипотечных заявок с 2
дней до 8 минут, причем все это – и подача заявлений клиентами, и вынесение
результата – происходит онлайн. Автоматизация оценки недвижимости позволила
банку обработать миллион ипотечных заявок за семь месяцев, в то время как
аналогичный процесс «в оффлайне» занял бы десятилетия. По оценке Тимура
Турлова, сейчас в активной фазе интеграции находится порядка 70 инициатив,
связанных с искусственным интеллектом.