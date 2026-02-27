Работа во дворах городских многоэтажек кипит с самого утра — на смену вышли и дворники, и спецтехника управляющей компании «Порядок». Бороться со стихией, которая в этом году явно

Работа во дворах городских многоэтажек кипит с самого утра — на смену вышли и дворники, и спецтехника управляющей компании «Порядок». Бороться со стихией, которая в этом году явно отыгрывается за несколько предыдущих лет, признаются коммунальщики, очень сложно. Но и более чем возможно — если работать в несколько смен. Юрий, мастер по благоустройству УК «Порядок» Работаем