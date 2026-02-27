На 22-летнего жителя Мурома завели уголовное дело за кражу, как ему показалось, бесхозного «ВАЗ 2107», заваленного снегом. Мужчине может грозить наказание от штрафа в размере до двухсот тысяч

рублей до лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. В ходе следствия установлено, что обвиняемый, являясь