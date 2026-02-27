В Меленковском районе расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Мурома, который отбывает наказание в исправительном центре при ИК-10. Мужчину обвиняют в даче взятки

В Меленковском районе расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Мурома, который отбывает наказание в исправительном центре при ИК-10. Мужчину обвиняют в даче взятки начальнику учреждения, чтобы тот помог ему снять дисциплинарное взыскание. По данным СК РФ по Владимирской области, в мае 2025 года мужчину осудили за неоднократное вождение в нетрезвом виде и отправили на