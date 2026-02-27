Во Владимирской области усиливают меры по борьбе с подростковой преступностью.

Во Владимирской области усиливают меры по борьбе с подростковой преступностью. Её рост зафиксирован как в регионе, так и в целом по стране. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.В 2025 году вынесены обвинительные приговоры 8 несовершеннолетним, совершившим в 2024‑м 6 хулиганских нападений на улицах Владимира. Преступления сопровождались избиениями с использованием предметов и видеосъёмкой, шестеро подростков оказались участниками экстремистского сообщества.Следственное управление призывает активизировать профилактическую работу с молодёжью и их родителями. Руководитель ведомства Артём Александрович Кулаков поблагодарил сотрудников за службу и отметил эффективное взаимодействие с другими ведомствами.