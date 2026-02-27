В Муроме простились с супругой народного артиста Владимира Заманского, киноактрисой, известной по роли Снежной королевы в советской сказке.

В Свято-Воскресенском монастыре в Муроме прощаются с актрисой Натальей Климовой. Натальи Ивановны, известной по сказочным киноролям Снежной королевы, Хозяйки медной горы и др., не стало 25 февраля в 87 лет. городе, где покоятся мощи святых Петра и Февронии. Супруг старше Климовой на 12 лет, недавно ему исполнилось 100. Оба — почётные прихожане монастыря, там и упокоится Наталья Ивановна.