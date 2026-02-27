Вечером 26 февраля на автотрассе М-7 «Волга» в Вязниковском районе случилось массовое ДТП, в котором пострадали люди.

Вечером 26 февраля на автотрассе М-7 «Волга» в Вязниковском районе случилось массовое ДТП, в котором пострадали люди. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Авария произошла примерно в 19:00 на 268-м километре дороги (возле пересечения с рекой Тарой). Столкнулись семь грузовых автомобилей.Сегодня правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.