Во Владимирской области в 2025 году из аварийного жилья переселили 500 человек. Об этом рассказали в региональном правительстве.На реализацию федерального проекта «Жильё» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» направили 323,7 млн рублей. Это позволило расселить 247 человек. Ещё 276 человек переселили в рамках региональной госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Владимирской области» за счёт высвободившихся средств.