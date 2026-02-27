Во Владимирской области продолжают обновлять дорогу «Гусь-Хрустальный – Уршельский» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В этом сезоне в норматив приведут отрезок в 8,7 километра от

