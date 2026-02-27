В парке Экскаваторостроителей в Коврове состоялся традиционный семейный праздник «Снежный бум».

В парке Экскаваторостроителей в Коврове состоялся традиционный семейный праздник «Снежный бум».Мероприятие, которое проводится уже в десятый раз, собрало семьи с детьми, молодёжь, а также рабочих городских предприятий — всего более 30 команд. Снега нынешней зимой выпало много, и у участников оказалось вдоволь материала, чтобы воплотить все свои фантазии.Так, на парковой площадке появились огненная лошадь, весёлый снеговик, золотая рыбка и другие сказочные персонажи и герои мультфильмов, вылепленные руками горожан.«Как всегда я выделил специальные призы для участников «Снежного бума», как говорится, никто без награды не ушёл. А самое главное, это то, что ковровчане получили особый заряд бодрости и хорошее настроение. Совместное творчество и созидание всегда сплачивает людей, делает их добрее и счастливее. Особую благодарность выражаю организаторам праздника — ребятам из "Движения первых" и молодым активистам города», — написал на своей в соцсети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.