В «ГЖД» сообщили об увеличении составности «Ласточки» в праздничные дни марта. Это связано с повышенным спросом на поездки. Скоростной электропоезд № 723 ходит через Владимир по маршруту Нижний Новгород – Москва. Из столицы России десятивагонный состав отправится 6 марта в 21:15, прибудет в Нижний Новгород в 01:13 следующего дня. Из столицы Приволжья «Ласточка» отправится 10