На прощании находится ее муж — народный артист РФ Владимир Заманский.

В Муроме Владимирской области 27 февраля прощаются с актрисой Натальей Климовой. Об этом сообщает корреспондент vlad.aif.ru. Церемония отпевания проходит в Свято-Воскресенском монастыре, в день рождения актрисы.На прощании находится ее муж — народный артист РФ Владимир Заманский. На фото он возле гроба.Напомним, что супруги прожили в Муроме почти 30 лет. Решение о переезде было принято по инициативе Климовой. О жизни великой актрисы читайте