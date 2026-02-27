«Мой друг, всегда иди дорогою добра». В правильности и применимости в жизни этой фразы уверен абсолютно каждый участник форума «Добровольцы Владимира: ПРОвзаимодействие». Главной его

«Мой друг, всегда иди дорогою добра». В правильности и применимости в жизни этой фразы уверен абсолютно каждый участник форума «Добровольцы Владимира: ПРОвзаимодействие». Главной его звездой, пожалуй, стала Лиза — самая обычная собака с удивительной историей спасения. Ее абсолютно случайно взяла с собой директор приюта «Дорога Добра» Юлия Буйницкая. Юлия Буйницкая, директор приюта для бездомных животных