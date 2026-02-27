26 февраля на 269 километре автодороги М7 “Волга” в Вязниковском районе случилось дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла по направлению на Москву, в районе пересечения с

26 февраля на 269 километре автодороги М7 “Волга” в Вязниковском районе случилось дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла по направлению на Москву, в районе пересечения с рекой Тара, уточняют в прокуратуре области. Столкнулись большегрузы. Есть пострадавший. Из материала УМВД по Владимирской области: По предварительной информации, в результате попутного столкновения 6 большегрузных автомобилей пострадал 1 человек.В настоящее время