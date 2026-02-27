По прогнозам синоптиков Владгидрометцентра, в субботу, 28 февраля, в регионе потеплеет. Днём -3…+2 °С. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. В воскресенье, в

По прогнозам синоптиков Владгидрометцентра, в субботу, 28 февраля, в регионе потеплеет. Днём -3…+2 °С. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. В воскресенье, в первый день весны, температура повысится – днём до +5 °С. Может пойти мокрый снег с дождём. Такая погода может спровоцировать сход снега и льда с крыш. В МЧС