Ходить мужик по Майдану Незалежностi з плакатом :
"Смерть москалям ". Через 5 хв. його забирає машина, привозять до СБУ :
- Ви звинувачуєтеся в розпалюваннi мiжнацiональної ворожнечi !
- Проти якої такої нацiї ?
- Проти роciян !
- А де в мене написано "росiяни" ?
- Ну "москалi" - це ж росiяни ?
- Не знаю , не знаю. Я гадав, що "москалi"- це терористи з "Аль-Каїди", але як ви менi дасте письмову довiдку з печаткою вiд Вашої установи, шо "москалi"- то росiяни, то я бiльше такого плаката не напишу нiколи в свiтi.
