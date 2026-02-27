Владимир официально стал финалистом III Всероссийской премии «Туристические города», войдя в число лучших туристических центров страны. Теперь нашему городу предстоит побороться за победу

Владимир официально стал финалистом III Всероссийской премии «Туристические города», войдя в число лучших туристических центров страны. Теперь нашему городу предстоит побороться за победу в престижных номинациях на федеральном уровне. Об этом поделились в администрации города. Чтобы попасть в шорт-лист, Владимир прошел через серьезный отбор, конкурируя с 387 претендентами из 70 регионов России. Из них эксперты