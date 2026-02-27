Детская игра, но совсем не детский уровень. Во Владимире прошел областной этап соревнований по вышибалам. Здесь – лучшие из лучших, 14 команд, которые победили в конкурентной гонке в своих

Детская игра, но совсем не детский уровень. Во Владимире прошел областной этап соревнований по вышибалам. Здесь – лучшие из лучших, 14 команд, которые победили в конкурентной гонке в своих городах и отправились представлять свой муниципальный округ в столицу региона. Решающее испытание прошло на базе Спортивной школы олимпийского резерва № 4, в рамках проекта «Детский спорт».