Региональное УФСБ во взаимодействии с областным УМВД, Владимирским Следкомом и при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность преступной группы, которая занималась производством

Региональное УФСБ во взаимодействии с областным УМВД, Владимирским Следкомом и при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность преступной группы, которая занималась производством контрафактного шоколада известных марок с привлечением нелегальных мигрантов. Следствием установлено: подпольный цех организовали четверо жителей Петушинского района 1979 г.р., 1994 г.р., 1992 г.р. и 2000 г.р. Продукцию они хранили на складе в Покрове и