На территории региона заметили первых вестников скорой весны — грачей. Об этом рассказала Дирекции ООПТ Владимирской области.Специалисты отмечают, что грачи прилетают, ориентируясь на длину светового дня и повышение температуры воздуха. Обилие снега стало для птиц неприятным сюрпризом, и пока они вынуждены искать пропитание на редких проталинах и даже в мусорных баках.«Как только снег начнёт осаживаться и сойдёт с полей, грачи быстро включатся в обычную жизнь и возьмутся за строительство гнёзд», — говорится в опубликованном сообщении.