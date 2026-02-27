Пастор и евангелист заблудились в лесу и набрели на поляне на охотничий домик. Пастор остается развести огонь, а евангелист идет разведать окрестности, вдруг кого встретит. Через десять минут пастор видит в окно, как из леса на поляну выбегает евангелист, а за ним бежит медведь. Пастор спешит открыть дверь, чтобы спасти брата. Но перед дверью евангелист резко останавливается отпрыгивая в сторону и в домик вваливается медведь. Евангелист закрывая дверь за медведем кричит пастору:
- Ты с ним пообщайся, а я пойду еще одного приведу.
