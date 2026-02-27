Перед судом предстанет 22-летний житель Мурома. Молодого человека обвиняют в краже, совершённой с причинением значительного ущерба гражданину.

Перед судом предстанет 22-летний житель Мурома. Молодого человека обвиняют в краже, совершённой с причинением значительного ущерба гражданину. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Установлено, что в январе фигурант увидел возле одного из городских торговых центров засыпанную снегом машину ВАЗ-2107 без номеров и с неплотно закрытой дверью.Горожанин несколько дней понаблюдал за автомобилем, пришёл к выводу, что хозяин ей не пользуется, и решил забрать себе на запчасти. Обвиняемый вызвал эвакуатор и с его помощью увёз чужую технику.«Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал, возместив потерпевшему моральный вред. Похищенный автомобиль в ходе следствия изъят и передан законному владельцу», — отмечается в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.