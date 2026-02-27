Суд признал жителя Судогодского района виновным в убийстве, а также в фиктивной постановке на учёт российского гражданина и пятерых иностранцев.

Суд признал жителя Судогодского района виновным в убийстве, а также в фиктивной постановке на учёт российского гражданина и пятерых иностранцев. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Установлено, что фигурант являлся владельцем жилого дома в посёлке Муромцево. Строение было отключено от коммунальных сетей, здесь не было даже электричества. Однако хозяин зарегистрировал по данному адресу пятерых иностранных граждан.А 22 марта 2026 года мужчина поссорился с коллегой. В ходе конфликта осуждённый ударил оппонента кухонным ножом в грудь. Рана оказалась смертельной.«Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Удовлетворен иск потерпевшей (матери погибшего) о взыскании причиненного преступлением морального вреда на сумму 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.