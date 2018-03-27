В России завершился Всероссийский конкурс стипендий и грантов им. Л.С. Выготского.

В России завершился Всероссийский конкурс стипендий и грантов им. Л.С. Выготского. Педагог МБДОУ Детский сад №27 (г. Александров, Владимирская область) Евгения Емельяненкова и воспитатель МБДОУ «Детский сад №18 «Солнышко» комбинированного вида» (посёлок Бавлены, Владимирская область) Ольга Сугробова стали победителями конкурса. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета – партнёра конкурса в Центральном федеральном округе.В конкурсе принимали участие педагоги дошкольного образования и студенты выпускных курсов магистратуры, бакалавриата, а также выпускники средних профессиональных учебных заведений, имеющие опыт работы с детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Педагоги-победители конкурса получат по 50 тыс. рублей, студенты - по 20 тыс. рублей. Некоторые из них будут приглашены в «Летнюю школу», где пройдут встречи с известными экспертами в области дошкольного образования.Конкурс имени Л.С. Выготского, организованный «Рыбаков Фондом», проходит в этом году второй раз, но остаётся первой в России инициативой, которая объединяет педагогов всех форм дошкольного образования от государственных детских садов до альтернативных, а также поддерживает студентов профильных вузов и сузов.