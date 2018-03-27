Великовозрастный сын актрисы Елены Яковлевой наконец нашел место в жизни. Мужчина, чье тело больше чем на половину покрывают татуировки и шрамы, стал воспитателем.

Великовозрастный сын актрисы Елены Яковлевой наконец нашел место в жизни. Мужчина, чье тело больше чем на половину покрывают татуировки и шрамы, стал воспитателем.Недавно Елена Яковлева в разговоре с журналистами призналась, что ее сын Денис бросил учебу в Великобритании, потому что никак не определится, чем хочет заниматься. А между тем 27-летний наследник популярной актрисы женат. В соцсетях весьма неоднозначно высказались в адрес мужчины. К счастью, ситуация изменилась.Яковлева объявила о том, что ее сын работает в школе. "Сын устроился в "Школу Росатома" на должность воспитателя. Испытательный срок проходил в лагере в Пензенской области. Одно из главных требований было – знание английского языка, как-никак придется общаться с ребятами из разных уголков света. Дениска хорошо владеет иностранным, поэтому его с удовольствием приняли. Сейчас учит подростков следить за здоровьем, делать физические упражнения. Не зря несколько лет увлекался бодибилдингом. В компанию сын влился быстро, на одном из вечеров даже танцевал с ребятами, они с ним на одной волне! Ему очень понравилась стажировка. Вскоре отправится работать с детьми в другие города России. Я поддерживаю начинания сына", – цитирует Елену Яковлеву .Сам Шальных доволен новым местом работы. "Мне приятно проводить время с пользой, при этом получать опыт и положительные эмоции. Когда погружен в любимое дело вместе с единомышленниками, меньше обращаешь внимания на негатив", – рассказал сын популярной актрисы.Отметим, что Денис обладает нестандартной внешность. Он татуирован буквально с головы до ног. Многочисленные татуировки единственный наследник актрисы делал в юности, выражая свой социальный протест. Впрочем, возможно, их появлению поспособствовала первая любовь Дениса – Маргарита, которая работала тату-мастером.