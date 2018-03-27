Филиал «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях в 2017 году заключил 472 контракта, что выше на 4,6% относительно прошлого года. Только в этих регионах оператор выиграл в 2017 году 183 ..

Филиал «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях в 2017 году заключил 472 контракта, что выше на 4,6% относительно прошлого года. Только в этих регионах оператор выиграл в 2017 году 183 конкурса и аукциона.«Ростелеком» предлагает корпоративным клиентам широкий спектр высокотехнологичных решений для успешного ведения бизнеса. Индивидуальный подход, применяемый при взаимодействии с юридическими лицами, позволяет в полной мере учесть все потребности клиентов и разработать для каждого оптимальные и экономически обоснованные телекоммуникационные решения.Андрей Разумовский, заместитель директора филиала – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Минувший год стал знаковым для филиала по количеству заключенных контрактов. Компаниям важна не просто связь, а готовые комплексные решения. Наиболее популярной у юридических лиц услугой, по-прежнему, остается предоставление междугородной/международной и местной связи. Ей на постоянной основе воспользовались более 117 тыс. организаций. Широкополосный доступ в интернет (ШПД) используют более 12 тыс. предприятий. «Ростелекому» по силам практически любая клиентская задача - от предоставления легкого «облачного» решения до создания полномасштабных сетей «под ключ» с поставкой всего требуемого оборудования».«Ростелеком» предлагает оптимальные решения для бизнеса любого масштаба: «Виртуальный ЦОД», «Виртуальная АТС», «Виртуальный офис», «WEB-видеоконференция» и «Аудиоконференция». Все эти современные виды телекоммуникаций позволяют сделать бизнес более эффективным.Информацию об услугах «Ростелекома» для корпоративных клиентов можно найти на сайте rt.ru или узнать по бесплатному телефону 8-800-200-3000.