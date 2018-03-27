Аман Тулеев извинился лично перед Владимиром Путиным.
Губернатор Кемеровской области попросил прощения у президента России на
совещании, посвященном ликвидации последствий пожара в Зимней вишне.
Аман Тулеев извинился лично перед Владимиром Путиным.
Губернатор Кемеровской области попросил прощения у президента России на
совещании, посвященном ликвидации последствий пожара в "Зимней вишне".
Тулеев поблагодарил Путина за то, что президент лично
позвонил ему. И попросил прощения за происшествие в Кемерове. "Владимир
Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения
лично у вас за то, что случилось на нашей территории", – заявил он.
По словам кемеровского губернатора, он 25 марта, в день
пожара, докладывал Путину о пропавших без вести, но полной информацией он тогда
еще не обладал. Окончательно Тулееву все стало ясно после звонка о том, что в
огне погибла его племянница. "Но повторно не стал вам звонить, потому что
картина уже примерно представлялась. Остальное, вы совершенно правильно
сказали, на ровном месте: разгильдяйство, халатность, попустительство. Все это
видно", – сказал Тулеев.
Жителей Кемерова, которые собрались на стихийный митинг,
губернатор назвал "бузотерами" и заверил, что за организацией акции
стоит оппозиция. "Вся оппозиционная сила в момент приехала: идут по домам,
идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там
где-то человек 200. Это не родственники погибших даже. Это те, кто бузотерит",
– заявил кемеровский губернатор.
В совещании, помимо главы государства и губернатора Кузбасса, приняли участие глава МЧС Владимир Пучков, министр здравоохранения Вероника Скворцова, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, пишет .
В пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в
Кемерове погибли, по последним данным, 64 человека, в их числе 41 ребенок. Предполагается,
что причиной трагедии стало короткое замыкание, но пока не исключают и поджога.
Митингующие жители города тем временем требуют тщательного расследования причин
трагедии и отставки Тулеева.
Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о том, что
отставка губернатора Кемеровской области – дело решенное. Однако Владимир Путин
на встрече с жителями города заявил, что сначала нужно выяснить, кто и в чем
виноват, и только после этого можно принимать кадровые решения. А в кемеровской
администрации радиостанции "Говорит Москва" заявили, что ничего об
отставке не слышали. По словам представителя пресс-службы, губернатор работает
в обычном режиме. А к митингующему народу Аман Тулеев так и не посчитал нужным
выйти.