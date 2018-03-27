Аман Тулеев извинился лично перед Владимиром Путиным. Губернатор Кемеровской области попросил прощения у президента России на совещании, посвященном ликвидации последствий пожара в Зимней вишне.

Аман Тулеев извинился лично перед Владимиром Путиным.Губернатор Кемеровской области попросил прощения у президента России насовещании, посвященном ликвидации последствий пожара в "Зимней вишне".Тулеев поблагодарил Путина за то, что президент личнопозвонил ему. И попросил прощения за происшествие в Кемерове. "ВладимирВладимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощениялично у вас за то, что случилось на нашей территории", – заявил он.По словам кемеровского губернатора, он 25 марта, в деньпожара, докладывал Путину о пропавших без вести, но полной информацией он тогдаеще не обладал. Окончательно Тулееву все стало ясно после звонка о том, что вогне погибла его племянница. "Но повторно не стал вам звонить, потому чтокартина уже примерно представлялась. Остальное, вы совершенно правильносказали, на ровном месте: разгильдяйство, халатность, попустительство. Все этовидно", – сказал Тулеев.Жителей Кемерова, которые собрались на стихийный митинг,губернатор назвал "бузотерами" и заверил, что за организацией акциистоит оппозиция. "Вся оппозиционная сила в момент приехала: идут по домам,идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня тамгде-то человек 200. Это не родственники погибших даже. Это те, кто бузотерит",– заявил кемеровский губернатор.В совещании, помимо главы государства и губернатора Кузбасса, приняли участие глава МЧС Владимир Пучков, министр здравоохранения Вероника Скворцова, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, пишет .В пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" вКемерове погибли, по последним данным, 64 человека, в их числе 41 ребенок. Предполагается,что причиной трагедии стало короткое замыкание, но пока не исключают и поджога.Митингующие жители города тем временем требуют тщательного расследования причинтрагедии и отставки Тулеева.Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о том, чтоотставка губернатора Кемеровской области – дело решенное. Однако Владимир Путинна встрече с жителями города заявил, что сначала нужно выяснить, кто и в чемвиноват, и только после этого можно принимать кадровые решения. А в кемеровскойадминистрации радиостанции "Говорит Москва" заявили, что ничего оботставке не слышали. По словам представителя пресс-службы, губернатор работаетв обычном режиме. А к митингующему народу Аман Тулеев так и не посчитал нужнымвыйти.