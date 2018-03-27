Мероприятие организовано Общественной палатой города.

Акция памяти по невинно погибшим кемеровчанам состоится сегодня во Владимире у памятника пожарному на улице Горького, 46 (у здания Управления МЧС). Мероприятие организовано Общественной палатой города. Начало — в 13 часов.Напомним, пожар произошел 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня». Погибло, по официальным данным, 64 человек, среди них много детей. Возросло число пострадавших: еще несколько человек поступили с отравлением угарным газом. Теперь госпитализированных уже 15. Также, по данным главы Минздрава Вероники Скворцовой, к врачам обратились почти 70 родственников погибших и пострадавших. Диагнозы — от сильнейшего стресса до гипертонического криза.В Кемерово объявлен трехдневный траур. Поминальные службы, панихиды и траурные митинги проходят во многих регионах России.