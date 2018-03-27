Заводский районный суд Кемерова продлил до трех суток срок задержания второму фигуранту по делу о гибели 64 человек на пожаре в ТРЦ Зимняя вишня — арендатору помещения, где начался пожар, Надежде Судденок. Ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Заводский районный суд Кемерова продлил до трех суток срок задержания второму фигуранту по делу о гибели 64 человек на пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" — арендатору помещения, где начался пожар, Надежде Судденок. Ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").Как напоминает ТАСС, ранее суд продлил срок задержания другому фигуранту дела о гибели людей на пожаре в "Зимней вишне" — техническому директору компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Георгию Соболеву.На сегодняшний день в суд были поданы материалы в отношении четырех задержанных по делу о гибели людей на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Среди них — технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре, по предварительным данным, отключил систему оповещения.