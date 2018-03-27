Юлия Барановская призналась, что она строгий родитель. Однако, по ее словам, не до такой степени, чтобы собственными желаниями ломать жизнь своим детям.

Юлия Барановская призналась, что она строгий родитель. Однако, по ее словам, не до такой степени, чтобы собственными желаниями ломать жизнь своим детям.Юлия Барановская регулярно выходит в свет, причем нередко компанию ей составляют трое детей. Однако недавно телеведущая посетила вечеринку в гордом одиночестве. Она объяснила: "Сегодня все закончится совсем поздно, а надо не забывать, что завтра школьный день. Я – родитель очень строгий, и даже если мы поздно возвращаемся домой, я не позволяю детям не пойти в школу. Я считаю, что это ответственность, прежде всего их и моя. Когда есть время, сама их отвожу. Сейчас они находятся под присмотром моей сестры, а также моей помощницы, которая со мной уже 13 лет, она очень близкий человек для нашей семьи, мы с ней не расстаемся", – рассказала Барановская.Помимо работы и светских выходов, Юлия находит время и для занятий с детьми. Так, ведущая водит младшего сына на футбол. Однако серьезно к увлечению наследника не относится и не заставляет его заниматься. По ее мнению, следует прислушиваться к желаниям детей, а не слепо следовать своим прихотям."Родители часто заставляют ребенка делать что-то, а я хочу, чтобы мой ребенок был здоров и счастлив – искренне это говорю. Есть огромное количество людей, которым родители сломали жизнь, заставляя делать то, к чему не лежит душа. Это ужасно. Это как бывает: в семье врачей дети должны быть врачами. А ребенок, может, на гитаре прекрасно играет", – объяснила телеведущая в беседе с журналистом Woman Hit.Барановская сделала заключение о своем сыне: "Если он даже станет бродячим музыкантом, но счастливым, я буду за него радоваться". Напомним, Юлия Барановская воспитывает 12-летнего Артема, девятилетнюю Яну и пятилетнего Арсения. Отцом детей является известный футболист Андрей Аршавин.