Где у вас пожарный выход? С этим вопросом наш телеканал сегодня отправился сразу в несколько торговых и развлекательных центров Владимира. Поскольку, со слов официального представителя прокуратуры, в нашем регионе ещё только готовятся массовые проверки общественных мест. Тем временем, во многих регионах пожарную безопасность торговых центров уже проверяют специалисты. Насколько безопасны торговые и развлекательные центры во Владимире? Пришлось выяснять Валентине Мартыновой.
27.03.2018
Где у вас пожарный выход? С этим вопросом наш телеканал сегодня отправился сразу в несколько торговых и развлекательных центров Владимира. Поскольку, со слов официального представителя прокуратуры, в нашем регионе ещё только готовятся массовые проверки общественных мест. Тем временем, во многих регионах пожарную безопасность торговых центров уже проверяют специалисты. Насколько безопасны торговые и развлекательные центры во Владимире? Пришлось выяснять Валентине Мартыновой.