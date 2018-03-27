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<a href="http://33live.ru/novosti/27-03-2018-bezopasnost-torgovyx-centrov-xromaet.html" target="_blank">Безопасность торговых центров хромает?</a> - Где у вас пожарный выход? С этим вопросом наш телеканал сегодня отправился сразу в несколько торговых и развлекательных центров Владимира. Поскольку, со слов официального представителя прокуратуры, в нашем регионе ещё только готовятся массовые проверки общественных мест. Тем временем, во многих регионах пожарную безопасность торговых центров уже проверяют специалисты. Насколько безопасны торговые и развлекательные центры во Владимире? Пришлось выяснять Валентине Мартыновой.