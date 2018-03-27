На чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Сыктывкаре, прошли индивидуальные гонки классическим стилем – на 10 км у женщин и на 15 км у мужчин. Выиграли участники Олимпийский игр в Пхенчхане Наталья Непряева и Александр Большунов.

На чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Сыктывкаре, прошли индивидуальные гонки классическим стилем – на 10 км у женщин и на 15 км у мужчин. Выиграли участники Олимпийский игр в Пхенчхане Наталья Непряева и Александр Большунов.Время чемпионки на женской "десятке" – 29 мин. 39,5 сек. Призерами стали Мария Гущина и Анастасия Седова. Одна из героинь Олимпиады Юлия Белорукова – на 5-м месте. Два ветерана сборной команды оказались вне Топ-15: Ольга Рочева на 16-м месте, а Наталья Матвеева – на 21-м.Большунов показал на 15 км классикой время 38 мин. 48,0 сек. Второе и третье места у Александра Бессмертных и Ильи Семикова. В шаге от пьедестала остановился Андрей Ларьков. Евгений Белов – седьмой, Станислав Волженцев – девятый, Дмитрий Япаров – пятнадцатый.