Кемеровчане решили попиариться на горе. Такое предположение высказал вице-губернатор области. Свое заявление чиновник адресовал мужчине, потерявшему в пожаре всю семью.

Кемеровчане решили "попиариться на горе". Такоепредположение высказал вице-губернатор области. Свое заявление чиновникадресовал мужчине, потерявшему в пожаре всю семью.Лаконичные ответы вице-губернатора Цивилева не устроиликемеровчан, собравшихся на стихийный митинг после трагедии в "Зимней вишне".Митингующие требовали присутствия губернатора.Разговор с чиновником приобрел неожиданный оборот, когда натрибуну поднялся Игорь Востриков. Кемеровчанин потерял в пожаре всю семью:троих детей, жену и сестру. Мужчина не сдержал эмоций. "К народу относятсякак к скоту", – заявил Востриков.Реакция вице-губернатора удивила присутствующих. "Молодойчеловек, вы что, попиариться на горе хотите?", – обратился с вопросом кмужчине Цивилев. Митингующие ранее потребовали отставки властей региона, пишетПозже Востриков рассказал журналистам, что людей в торговомцентре можно было спасти – но никто не пришел им на помощь. "Ленапозвонила оттуда, кричала: "Спасите, помогите, нас заперли". Они немогли открыть двери. Моя мама прибежала туда сразу, минуты через три, подняласьна четвертый этаж. Умоляла, чтобы кто-нибудь открыл этот чертов кинотеатр. Ноникто не пришел на помощь. Их можно было спасти. В одном из трех кинозалов былиоткрыты двери, там все спаслись", – рассказал мужчина.Житель Кемерова потерял при пожаре в ТЦ "Зимняявишня" всю семью – жену Елену, 7-летнюю дочку Анну, 5-летнего сына Артема,2-летнего сына Романа и свою младшую сестру Алену. Во время пожара его родныеоказались в кинозале, где по неизвестной причине снаружи заблокировали двери.Потерял всю семью в пожаре и 11-летний мальчик Сережа. Он выпрыгнул из окна четвертого этажа, а его родители не спаслись. Сережа в реанимации с многочисленными переломами, он в состоянии искусственной комы, напоминает Life.ru.Напомним, что 25 марта в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" начался пожар на четвертом этаже, где располагались кинозалы, аттракционы и игровые зоны. Сотрудники МЧС боролись с огнем двое суток. Жертвами трагедии стали 64 человека. Тела восьми погибших до сих пор не обнаружены.