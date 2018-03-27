В 5 А классе школы поселка Трещевский учились 12 человек. Теперь их осталось шестеро – половина сгорела в кемеровском ТЦ Зимняя вишня. Чудом оставшиеся в живых дети вспоминают одноклассников.

В 5 "А" классе школы поселка Трещевский учились 12 человек. Теперь их осталось шестеро – половина сгорела в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Чудом оставшиеся в живых детивспоминают одноклассников.Отметить начало весенних каникул дети решили в Кемерове. В"Зимнюю вишню" они пришли в сопровождении родителей и классногоруководителя. На просмотр мультфильма в кинотеатр взрослые не пошли.Ученица 5"А" Валерия не смогла поехать с классом -не высохла постиранная куртка. Она рассказала журналистам о своих друзьях."Из нашего класса в Кемерово поехали 7 человек – 6 девочек и 1 мальчик. Номальчик – Семен – уехал до начала мультфильма. Поэтому запертыми в кинозалеоказались только девочки из 5"А", – сказала Валерия.Девочка вспоминает свою подругу Вику. Рассказывает, что табыла в школе активисткой. Училась на одни пятерки, была очень доброй, любилародителей и умела веселиться. Вика позвонила из горящего кинотеатра своейлюбимой тете. "Передай маме, что я ее очень любила", – успела сказатьдевочка.Дружила с Викой и Вероника. Девочки часто выкладывали всоцсети совместные фотографии. Вероника увлекалась гороскопами, стихами,животными, модой. Девочка обожала своего младшего брата. Пятиклассница хорошоучилась, занималась пением, танцами, рассказала Лера.Вилена любила поездки в Кемерово. Ее папа на этот раз поехалв город вместе с 5"А". В кинотеатр он, как и другие взрослые, не пошел– и не смог помочь дочери, когда начался пожар. Но, пытаясь прорваться кдевочке, спас из другого кинозала чужого ребенка, Андрея.Сестра спасенного Андрея, Таня Курчевская, тоже погибла.Брат и сестра – дальние родственники губернатора области Амана Тулеева, пишетПогибли в "Зимней вишне" еще двеученицы 5"А" – тихие и скромные Настя и Вика.