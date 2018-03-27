В 5 А классе школы поселка Трещевский учились 12 человек. Теперь их осталось шестеро – половина сгорела в кемеровском ТЦ Зимняя вишня. Чудом оставшиеся в живых дети
вспоминают одноклассников.
В 5 "А" классе школы поселка Трещевский учились 12 человек. Теперь их осталось шестеро – половина сгорела в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Чудом оставшиеся в живых дети
вспоминают одноклассников.
Отметить начало весенних каникул дети решили в Кемерове. В
"Зимнюю вишню" они пришли в сопровождении родителей и классного
руководителя. На просмотр мультфильма в кинотеатр взрослые не пошли.
Ученица 5"А" Валерия не смогла поехать с классом -
не высохла постиранная куртка. Она рассказала журналистам о своих друзьях.
"Из нашего класса в Кемерово поехали 7 человек – 6 девочек и 1 мальчик. Но
мальчик – Семен – уехал до начала мультфильма. Поэтому запертыми в кинозале
оказались только девочки из 5"А", – сказала Валерия.
Девочка вспоминает свою подругу Вику. Рассказывает, что та
была в школе активисткой. Училась на одни пятерки, была очень доброй, любила
родителей и умела веселиться. Вика позвонила из горящего кинотеатра своей
любимой тете. "Передай маме, что я ее очень любила", – успела сказать
девочка.
Дружила с Викой и Вероника. Девочки часто выкладывали в
соцсети совместные фотографии. Вероника увлекалась гороскопами, стихами,
животными, модой. Девочка обожала своего младшего брата. Пятиклассница хорошо
училась, занималась пением, танцами, рассказала Лера.
Вилена любила поездки в Кемерово. Ее папа на этот раз поехал
в город вместе с 5"А". В кинотеатр он, как и другие взрослые, не пошел
– и не смог помочь дочери, когда начался пожар. Но, пытаясь прорваться к
девочке, спас из другого кинозала чужого ребенка, Андрея.
Сестра спасенного Андрея, Таня Курчевская, тоже погибла.
Брат и сестра – дальние родственники губернатора области Амана Тулеева, пишет
Погибли в "Зимней вишне" еще две
ученицы 5"А" – тихие и скромные Настя и Вика.