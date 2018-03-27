Следователь Следственного комитета принял к производству уголовное дело по факту гибели в ДТП 17-летнего школьника в Суздальском районе.

Следователь Следственного комитета принял к производству уголовное дело по факту гибели в ДТП 17-летнего школьника в Суздальском районе.Как следует из обстоятельств произошедшего, учащийся 11 класса средней школы № 1 города Суздаля Данила Белан принимал участие в «ХV Межрегиональных военно-патриотических Суворовских сборах им. Кононенко А.Л.», организованных по инициативе общественных организаций.Вечером 3 марта несколько подростков на автомобиле «ВАЗ-21053» перевозили макеты (муляжи) оружия, около 11 вечера на 38 км автодороги «М-7 Волга» в районе села Павловское автомобиль, за рулем которого был Белан врезался в «Хендай Сентафе». От полученных травм подросток скончался на месте происшествия.Следователь СК России принимает меры к правовой и процессуальной оценке обстоятельств произошедшего, в том числе связанных с вопросами организации военно-патриотического сбора и обеспечения безопасности несовершеннолетних участников мероприятия.В рамках дальнейшего расследования уголовного дела на ближайшее время запланировано проведение следственного эксперимента и поминутное восстановление хронологии событий.